Конгрессмен США Шифф допустил, что Трампа могут привлечь к уголовной ответственности

Экс-президенту США Дональду Трампу могут быть предъявлены серьезные уголовные обвинения Фото: REUTERS

Американский конгрессмен Адам Шифф заявил о наличии реальных и вполне веских и серьезных оснований для привлечения бывшего президента США Дональда Трампа к уголовной ответственности. Информацию об этом распространил американский телеканал CNN.

«Смотря на это как бывший прокурор, я думаю, что налицо достаточно оснований для предъявления обвинений президенту. Доказательства мне кажутся вполне очевидными», — пояснил политик в разговоре с журналистами. По мнению конгрессмена Шиффа, бывший американский лидер нарушил закон, пытаясь вмешаться в утверждение конгрессом победы своего конкурента Джо Байдена, а также требуя от официальных лиц найти «несуществующие» голоса в свою поддержку. Шифф также подчеркнул, что политик натравил на Капитолий «жаждущую крови толпу».

Ранее Трамп публично заявил о намерении попытаться вернуться на пост президента США в 2024 году. Для того, чтобы вновь попытаться занять главный пост в стране Трамп намерен выдвинуться в президенты от Республиканской партии Соединенных Штатов. Трамп уже официально заявил, что будет бороться за номинацию от республиканцев.

При этом сейчас в Республиканской партии США растет недовольство действиями и публичным позиционированием Трампа. Многие партийцы полагают, что политик имеет серьезный антирейтинг, что может существенно помешать ему в президентской гонке. В связи с этим республиканцы начали всерьез обсуждать альтернативную Трампу кандидатуру - губернатора Флориды Рона Десантиса. Ожидается, что именно Трамп и Десантис станут главными претендентами на выдвижение от республиканцев и поборются за это право на партийных праймериз (предварительном голосовании).