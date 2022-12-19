РИА Новости: ВС РФ в ходе СВО на Украине активно используют оптико-электронный комплекс "Ирония"

Бойцы ВС РФ рассказали о применяемых в ходе боевых действий на Украине оптико-электронных комплексах Фото: Минобороны РФ

ВС России в ходе проведения специальной военной операции на Украине активно используют многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония».

Соответствующую информацию распространило информагентство РИА Новости со ссылкой на бойца специального назначения ЗВО (Западного военного округа) армии РФ.

Военнослужащий подчеркнул, что комплекс позволяет выявлять различные объекты противника. Также он оснащён тепловизором и лазерным дальномером.

«Он отлично выдаёт и дальность, и координаты целей, на которые мы навелись. При помощи его мы можем наводить и корректировать артиллерию и нашу любимую авиацию», — уточнил боец ЗВО в разговоре с журналистами агентства.

О проведении специальной военной операции РФ на Украине было официально объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале принял российский президент Владимир Путин. По словам главы государства, основными целями военной спецоперации являются защита мирных жителей Донбасса (Донецкой и Луганской народных республик) от геноцида со стороны боевиков Вооруженных сил Украины и одиозных украинских неонацистских формирований, а также полная демилитаризации и денацификация Украины.