Экипаж российского танка Т-80 остановил наступление украинских боеиков-неонацистов Фото: Минобороны РФ

Экипаж российского танка Т-80 российского Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ сорвал наступление боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Информацию об этом распространило информагентство РИА Новости.

Как сообщил журналистам агентства командир танкового подразделения с позывным «Викинг», противник пытался скопить свои силы для удара, чтобы продолжить наступление. Он заявил о том, что, «пехота, находясь непосредственно в соприкосновении, требует огонь артиллерии и танков, следовательно, выходят на нас, дают координаты цели, мы выходим и отрабатываем».

Отмечается также, что благодаря грамотным и абсолютно слаженным действиям российских военных боевики ВСУ регулярно несут весьма серьезные потери при любой попытке осуществления каких-либо наступательных действий на территории Харьковской области.

Специальная военная операция РФ на Украине была начата 24 февраля 2022 года. Основной целью СВО является защита мирного населения Донбасса (Донецкой и Луганской народных республик) со стороны боевиков ВСУ и украинских неонацистских формирований. Также, по словам президента РФ Владимира Путина, задачами военной спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины.