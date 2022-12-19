Что произошло в ночь на 19 декабря

Аргентинские футболисты одержали уверенную победу в финале Чемпионата мира по футболу-2022 Фото: REUTERS

Сборная Аргентины по футболу в третий раз в своей истории стала победителем Чемпионата мира. 18 декабря в Катаре в финале ЧМ-2022 аргентинцы в серии пенальти со счетом 4:2 переиграли французов. Основное и дополнительное время поединка завершились со счетом 3:3.

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