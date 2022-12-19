Более тысячи человек пришли на акцию против антироссийских санкций перед базой НАТО в Италии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свыше тысячи человек вышли на митинг против антироссийских санкционных ограничений, который прошел в итальянском Авиано перед базой НАТО.

Как передает ТАСС, организатором акции стало общественно-политическое объединение «Единая Италия», которое сотрудничает с партией «Единая Россия».

Основатель итальянской фракции Амедео Авондето заявил о намерении его объединения зарегистрироваться как политическая партия 1 января 2023 года. Также организатором митинга выступил «Фронт несогласия», представляющий крайне левых.

Участники акции требовали немедленно прекратить поставки оружия Украине и перенаправить выделяемые средства на помощь пострадавшим из-за кризиса семьям и компаниям Италии.

Напомним, в пятницу, 16 декабря, Совет ЕС утвердил девятый пакет антироссийских санкций, включающий в себя ограничения в отношении 141 физлица и 49 организаций. Кроме того, были заблокированы активы двух российских банков, а также введен запрет на транзакции со Всероссийским банком развития регионов (ВБРР).