Экс-глава Совмина СССР Рыжков назвал способ воссоздания Советского Союза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший председатель Совета министров СССР, член Совета Федерации Николай Рыжков заявил о возможности воссоздать Советский Союз на принципах, по которым функционирует Европейский союз, отметив, что СССР невозможно воссоздать в том виде, в котором он существовал.

«Но надо стараться быть близко к европейскому объединению, где есть основа — Евросоюз и его органы», - приводит РИА Новости слова бывшего главы Совмина СССР.

Рыжков заявил, что по принципу Евросоюза возможно снова создать объединение стран на постсоветском пространстве, но уже на новых условиях, призвав не копировать прежний формат существования СССР. Политик назвал государство «живым организмом», которое развивается, а также «стареет» и «болеет».

«Периодически им надо заниматься. Поэтому я считаю, что нельзя сказать, что мы должны воссоздать СССР по облику и подобию 1922 года. Не должно стоять все на месте, должно двигаться», - отметил он.

Напомним, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что распад СССР мог предотвратить советский народ, проявив достаточно энергичности, а «заговорщики в Беловежье» были бы арестованы.