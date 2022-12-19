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НовостиПолитика19 декабря 2022 5:28

Володин заявил, что Госдума России введет ответственность за утечку биометрических данных

Спикер Госдумы Володин подчеркнул, что закон призван обеспечить защиту данных граждан России
Владимир РОМАНЕНКО
Спикер Госдумы Володин подчеркнул, что закон призван обеспечить защиту данных граждан России

Спикер Госдумы Володин подчеркнул, что закон призван обеспечить защиту данных граждан России

Фото: REUTERS

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что ведомство непременно введет ответственность за утечку и принудительный сбор биометрических данных. Об этом он написал в своем телеграм-канале на фоне обсуждений вокруг нового законопроекта о сборе биометрии. Володин подчеркнул, что закон призван обеспечить защиту данных граждан России.

"Следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных", - отметил он.

Володин добавил, что в Госдуму поступило множество обращений, которые представители ведомства берут в расчет и предлагает пути решения. В частности сам Володин назвал 7 пунктов в своей публикации, подчеркнув, что Госдума убрала "неопределенности и двойственные толкования".

"С новыми положениями законопроекта вы сможете ознакомиться после его рассмотрения во втором чтении 20 декабря, когда Государственная Дума обсудит эти поправки", - заключил Володин.

Напомним, глава Совета по правам человека (СПЧ) России Валерий Фадеев обратился к Госдуме РФ с просьбой провести парламентские слушания по законопроекту о единой биометрической системе.

По его мнению, положение нового законопроекта могут привести к дискриминации прав граждан на уровне Конституции РФ. В СПЧ составили заключение по этому вопросу, в котором говорится, что "негативные последствия в случае утечки биометрических персональных данных кратно выше, поскольку граждане, чьи паспортные данные были обнародованы, могут сменить номера документов, но не смогут сменить отпечатки пальцев или голос".