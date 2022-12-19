Володин заявил, что Госдума России введет ответственность за утечку биометрических данных

Спикер Госдумы Володин подчеркнул, что закон призван обеспечить защиту данных граждан России Фото: REUTERS

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что ведомство непременно введет ответственность за утечку и принудительный сбор биометрических данных. Об этом он написал в своем телеграм-канале на фоне обсуждений вокруг нового законопроекта о сборе биометрии. Володин подчеркнул, что закон призван обеспечить защиту данных граждан России.

"Следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных", - отметил он.

Володин добавил, что в Госдуму поступило множество обращений, которые представители ведомства берут в расчет и предлагает пути решения. В частности сам Володин назвал 7 пунктов в своей публикации, подчеркнув, что Госдума убрала "неопределенности и двойственные толкования".

"С новыми положениями законопроекта вы сможете ознакомиться после его рассмотрения во втором чтении 20 декабря, когда Государственная Дума обсудит эти поправки", - заключил Володин.

Напомним, глава Совета по правам человека (СПЧ) России Валерий Фадеев обратился к Госдуме РФ с просьбой провести парламентские слушания по законопроекту о единой биометрической системе.

По его мнению, положение нового законопроекта могут привести к дискриминации прав граждан на уровне Конституции РФ. В СПЧ составили заключение по этому вопросу, в котором говорится, что "негативные последствия в случае утечки биометрических персональных данных кратно выше, поскольку граждане, чьи паспортные данные были обнародованы, могут сменить номера документов, но не смогут сменить отпечатки пальцев или голос".