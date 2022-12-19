В Госдуме предложили сократить зимой рабочий день для сердечников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Госдуме предложили инициативу, которая поможет сохранить здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Депутат ГД Султан Хамзаев обратился к главе Минтруда Антону Котякову с инициативой сократить рабочие дни в зимнее время для определенной категории граждан.

Речь идет о людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Законодатель отмечает, что многочисленные исследования последних лет показывают, что между погодными условиями и состоянием пациента есть неразрывная связь. В холодное время года состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями ухудшается. Увеличивается количество инфарктов, а более часто фиксируются обращения за помощь из-за обострения имеющихся проблем.

Учитывая этот факт, парламентарий просит снизить трудовые нагрузки для данной категории граждан. И выступает с инициативой.

- Введения сокращенных на один час рабочих дней в зимний сезон для граждан, которые имеют медицинское заключение о наличии сердечно-сосудистых заболеваний, — цитирует RT текст обращения.

Кстати, многие принимают панические атаки за сердечный приступ или инсульт. В какой-то степени первые симптомы могут быть похожи, но все таки имеется разница. Если речь идет о панической атаке, то перед началом приступа возникает сильное чувство страха, сообщает Пятый канал.

Зимой состояние сердечников действительно ухудшается, но врачи советуют бороться с этим укреплением сосудов. Закаливанием можно заниматься уже с детского возраста. Подойдут прохладные ванны, контрастный душ, ванночки для ног с холодной и горячей водой, сообщает "360".