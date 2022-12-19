Boulevard Voltaire: Руководство НАТО раскрыло участие сил альянса в украинском конфликте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французское издание Boulevard Voltaire пишет о вмешательстве сил Североатлантического альянса в украинском кризисе. Отмечается, что нескончаемая военная помощь Киеву от западных стран вызывает все больше беспокойство, приближая тем самым конфликт к опасной черте.

Авторы статьи указывают на недавнее заявление бывшего командующего Королевской морской пехотой Роберта Маговена об операциях, которые морпехи Великобритании проводили на украинской территории.

Как сообщается в материале, тысячи иностранцев якобы открыто участвуют в украинском конфликте на стороне Киева. В статье также напомнили и про сообщение газеты The New York Times, в котором говорилось о роли разведки Соединенных Штатов в планировании контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что риторика Североатлантического альянса таким образом показала Москва, что операция идет не против Киева, а против всего Запада и НАТО.

Напомним, ранее канцлер ФРГГ Олаф Шольц заявлял, что действия Североатлантического альянса не должны привести к прямой конфронтации с Россия, однако призывал НАТО обеспечить сдерживание Москвы.