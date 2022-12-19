Священник ответил, какие подарки уместны на Рождество Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вслед за новогодними праздниками, россияне начнут готовиться к Рождеству. Но не все подарки родным и близким в рождественские праздники будут уместны.

Священник Николай Савченко рассказал, какие подарки не стоит дарить родным и близким.

- Если Новый год – это исконно светский праздник, то Рождество стоит выше него. Поэтому стоит делать важные подарки именно в этот день. Но важно помнить, что вещь, которую вы дарите, не должна быть связана с каким-либо грехом или подталкивать человека на грех, - рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Священник советует остановить свой выбор на книге или наборах для творчества, рукоделия. Мужичинам можно подарить какой-либо инструмент. По большому счету, никаких ограничений нет, можно выбрать любой подарок и на любую сумму.

- Если вы хотите подарить родным на рождество что-то дорогое – в этом нет ничего плохого, - говорит собеседник издания.

Можно подарить телефон, если есть такое желание. Он нужен каждому современному человеку.

- Да, смартфон можно использовать для каких-то грешных дел, но даритель уже не несет за это ответственности, - заключил Николай Савченко.

Подарки на новогодние праздники тоже стоит тщательно продумывать. Презенты коллегам могут быть только недорогими и символическими. Идеальными могут стать игрушки с символами наступающего года, елочные игрушки или красиво оформленные сладости, сообщает газета "Известия".

В этом году россияне чаще всего закупаются кофейными наборами и кружками. Из продажи выросли почти в два раза по сравнению с прошлым годом, передает "360".