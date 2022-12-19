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НовостиОбщество19 декабря 2022 6:08

Священник ответил, какие подарки уместны на Рождество

Особых ограничений нет, но важно понимать, для чего дарится подарок
Елена АКИМОВА
Священник ответил, какие подарки уместны на Рождество

Священник ответил, какие подарки уместны на Рождество

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вслед за новогодними праздниками, россияне начнут готовиться к Рождеству. Но не все подарки родным и близким в рождественские праздники будут уместны.

Священник Николай Савченко рассказал, какие подарки не стоит дарить родным и близким.

- Если Новый год – это исконно светский праздник, то Рождество стоит выше него. Поэтому стоит делать важные подарки именно в этот день. Но важно помнить, что вещь, которую вы дарите, не должна быть связана с каким-либо грехом или подталкивать человека на грех, - рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Священник советует остановить свой выбор на книге или наборах для творчества, рукоделия. Мужичинам можно подарить какой-либо инструмент. По большому счету, никаких ограничений нет, можно выбрать любой подарок и на любую сумму.

- Если вы хотите подарить родным на рождество что-то дорогое – в этом нет ничего плохого, - говорит собеседник издания.

Можно подарить телефон, если есть такое желание. Он нужен каждому современному человеку.

- Да, смартфон можно использовать для каких-то грешных дел, но даритель уже не несет за это ответственности, - заключил Николай Савченко.

Подарки на новогодние праздники тоже стоит тщательно продумывать. Презенты коллегам могут быть только недорогими и символическими. Идеальными могут стать игрушки с символами наступающего года, елочные игрушки или красиво оформленные сладости, сообщает газета "Известия".

В этом году россияне чаще всего закупаются кофейными наборами и кружками. Из продажи выросли почти в два раза по сравнению с прошлым годом, передает "360".