В Австрии задержан гражданин Греции по подозрению в шпионаже в пользу России Фото: REUTERS

Сотрудники отряда специального назначения Министерства внутренних дел Австрии «Кобра» провели операцию по задержанию 39-летнего гражданина Греции, которого республика подозревает в шпионаже в пользу Москвы.

Как передает австрийская газета Kronen Zeitung, австрийский спецназ задержал «греческого гражданина русского происхождения», проведя в его доме, расположенном в пригороде Вены, обыск. По данным издания, подозреваемый «является сыном бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба РФ», который в ходе своей службы работал в качестве дипломата в Австрии, а также в ФРГ.

Отмечается, что Австрийское Управление государственной безопасности и разведки зарегистрировало контакты подозреваемого с дипломатами, а также сотрудниками спецслужб разных стран.

Задержанного также подозревают в разглашении гостайны. По данным газеты, в ходе обысков в его доме обнаружили прослушивающие устройства, а также пару мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов.