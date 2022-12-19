В МИД России предупредили, что потолок цен на газ ЕС приведет к дестабилизации мирового рынка

ЕС влияет на процесс в мировой экономике за счет "высокого объема политических решений", заявил посол МИД РФ Сентюрин Фото: REUTERS

Вступление в силу потолка цен на газ Евросоюза в отношении Россииприведет к дестабилизации рынков и повлияет на экономический процесс. Такое мнение выразил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

"Однозначно это меры, которые к числу рыночных отнести нельзя. Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков. Отказ, попрание международного права", - считает дипломат.

По его мнению, подобные решения и их обсуждения повышают уровень неопределенности. В связи с чем складывается ситуация, когда "высокий объем политических решений", которые влияют на процесс в мировой экономике.

Напомним, ранее саммит ЕС вновь не смог согласовать потолок цен на российский газ, а также принцип общих закупок голубого топлива. Соответствующие решение будет отложено на понедельник, 19 декабря 2022 года.