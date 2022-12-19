Режим ограничения полетов в южной и центральной частях России продлен до 27 декабря 2022 года

Полеты ограничены в 11 аэропортов южной и центральной части России, уточнили в Росавиации Фото: REUTERS

Росавиация проинформировала о продлении режим ограничения полетов в южной и центральной части РФ до 27 декабря 2022 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря 2022 года", - отмечается в сообщении.

Полеты в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Напомним, аэропорты временно приостановил работу 24 февраля 2022 года из-за начала военной операции в Украины. Предполагалось, что ограничения продлятся до 2 марта, однако с тех пор запрет на полеты неоднократно продлевали.

Ранее стало известно, что более 60 рейсов отменили и задержали аэропортах Москвы: Домодедово, Шереметьево и Внуково из-за непогоды. В столице и по области идет сильный снегопад.