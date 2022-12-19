Власти Киева подтвердили повреждение объекта критической инфраструктуры города Фото: REUTERS

Объект критической инфраструктуры в Киеве получил повреждения после взрывов в понедельник, 19 декабря. Такое заявление сделал глава городской военной администрации украинской столицы Сергей Попко.

«Есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия», - приводит пресс-служба слова главы военной администрации.

Отмечается, что объекты критической инфраструктуры были также повреждены и в Киевской области.

«В Киевской области повреждены объекты инфраструктуры. Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий ударов», - заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 19 декабря, киевская городская военная администрация сообщила о взрывах в Киеве и области. Позже мэр украинской столицы Виталий Кличко написал о нескольких взрывах в Шевченковском районе города. Через некоторое время отделение украинского энергохолдинга ДТЭК объявило о введение экстренного отключения электроэнергии в Киеве.

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