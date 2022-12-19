Advance: американские ЗРК Patriot станут приоритетной целью для российских войск на Украине Фото: Дмитрий СТЕШИН

В случае поставок Вашингтоном зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву они будут приоритетной целью российских войск в ходе специальной военной операции на территории Украины. Такое мнение высказал журналист хорватского издания Advance Антун Роша.

Автор статье обращает внимание на то, что американские ЗРК сложны в управлении, а для обслуживания одной батареи нужно около 90 военнослужащих. По его словам, такого квалифицированного персонала на Украине нет, поэтому поставки Patriot не смогут переломить ситуацию в пользу Киева.

В материале отмечается, что с первых дней появление на украинской территории американские системы станут законной и приоритетной целью для ударов артиллерии и авиации Вооруженных сил (ВС) России. Также подчеркивается возможность российских военных изучить Patriot «вблизи».

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Patriot станут законной целью российских войск в случае доставки их из США на Украину. При этом в Белом доме пока не подтвердили информацию о поставках.

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