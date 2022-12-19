В Катаре задержали участников группы Pussy Riot за попытку устроить акцию на финальном матче ЧМ-2022 Фото: REUTERS

Служба безопасности Катара задержала участников панк-группы Pussy Riot, которые собирались устроить акцию на финальном матче Чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией.

Как передает Reuters, задержаны были Петр Верзилов*, Вероника Никульшина*, а также еще одна активистка с украинским гражданством, чье имя не раскрывается. Уточняется, что панк-группа собиралась выбежать на футбольное поле для того, чтобы привлечь внимание к спецоперации на Украине, а также к проблемам с правами женщин в Иране, где с сентября этого года не стихают протесты.

В заявлении организации «Кино за мир» (Cinema for Peace) сообщается, что Силы безопасности Катара остановили Pussy Riot, прежде чем те смогли выйти на футбольное поле. Основатель фонда организации Джака Бизиль заявил Reuters, что данный подтвердил Верзилов*. «Когда я переписывался с Петром*, он уже находился под стражей в полиции», - уточнил он.

Напомним, сборная Аргентины в третий раз в своей истории стала победителем Чемпионата мира. Как писал сайт KP.RU, в воскресенье, 18 декабря, в ходе финала аргентинцы в серии пенальти со счетом 4:2 переиграли французов. Основное же и дополнительное время завершились со счетом 3:3.

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