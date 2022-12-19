Премьер Британии Сунак пообещал сотни тысяч боеприпасов Украине на 250 млн фунтов стерлингов в 2023 году

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен подтвердить свою приверженность поддержке военных действий Украины в 2023 году Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен подтвердить свою приверженность поддержке военных действий Украины в 2023 году и направить ей со стороны королевства сотни тысяч боеприпасов. Об этом пишет газета Guardian.

"В следующем году Великобритания поставит Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов по контракту на 250 миллионов фунтов стерлингов в рамках пакета военной помощи, который уже включает ракетные системы и зенитные орудия", - пишет издание.

"От Полярного круга до острова Уайт Великобритания и наши европейские союзники шли в ногу в нашем ответе на наступления в Украине (спецоперацию), и мы по-прежнему непоколебимы в наших стремлениях к миру в Европе", - цитирует издание Сунака накануне.

Ранее стало известно, что Великобритания направит Украине новый пакет военной помощи на сумму 50 миллионов фунтов стерлингов, сообщает министерство иностранных дел Соединенного Королевства. Как уточняется в Twitter ведомства, пакет помощи включает 125 зенитных орудий и средства для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

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