Суд приговорил жителя Севастополя к 12 годам колонии за госизмену в пользу разведки Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд вынес приговор жителю Севастополя Евгению Петрушину по делу государственной измене в пользу военной разведки Украины. Подсудимый получил 12 лет колонии, а также он должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Как заявили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ), российский гражданин передавал данные о Черноморском флоте.

«Он приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 100 тысяч рублей и ограничению свободы на один год», - приводит ТАСС заявление, сделанное в ФСБ.

По информации следствия, по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины житель Севастополя в период с 2020 по 2021 годы собирал и передавал данные о деятельности Черноморского флота, которые могли быть использованы против российской безопасности. ФСБ заявляет, что шпионскую деятельность россиянина вовремя пресекли сотрудники военной контрразведки.

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