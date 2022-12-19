Главу «Русского дома» Дмитрия Сытого экстренно эвакуируют из ЦАР Фото: соцсети

Принято решение об экстренной эвакуации главы «Русского дома» в Центрально-Африканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, сообщили в посольстве РФ в Банги.

«Состояние здоровья тяжелое, медики борются за жизнь. Принято решение об экстренной эвакуации», – рассказал РИА Новости пресс-секретарь дипмисии Владислав Ильин.

Напомним, покушение на Сытого произошло утром в пятницу, 16 декабря, в доме дипломата. Позже появилось сообщение о том, что он получил ранения после того, как вскрыл посылку, которая была направлена из Того. В российском посольстве в ЦАР заявили о госпитализации Сытого, уточнив, что его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, поэтому его жизни ничего не угрожает.

После теракта власти ЦАР готовы сотрудничать с Россией в расследовании террористического акта в отношении главы Русского дома.