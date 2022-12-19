Правительство России утвердило порядок выплат единого социального пособия на детей и для беременных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство утвердило порядок назначения и выплаты единого пособия на детей и для беременных женщин. Такое заявление в понедельник, 19 декабря, сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В каждом случае средства будут предоставляться адресно, с учетом индивидуального положения», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.

Напомним, с 1 января 2023 года вводится единое пособие на детей, а также для беременных женщин. Такая выплата объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей, в том числе это касается тех выплат, которые предоставляются в связи с рождением либо усыновлением ребенка до достижения им трех лет, на детей от трех до семи и от восьми до 17 лет, а также беременным женщинам с низкими доходами, которые встали на учет в ранние сроки, то есть до 12 недели.