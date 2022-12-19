В Саратовском медицинском университете иностранные студенты обучаются на трех языках

Обучение иностранных студентов в СГМУ началось с 1992 года. Фото предоставлено пресс-службой Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского

«Подготовка национальных кадров для зарубежных стран - важный рейтинговый показатель уровня любого университета в мировом образовательном пространстве, - комментирует руководитель департамента международного образования-заместитель начальника управления международного сотрудничества Ольга Определеннова. - В настоящее время образование по программам высшего профессионального образования и подготовительного факультета получают около 1000 иностранных граждан из более чем 60 стран Ближнего и Дальнего Зарубежья. Для иностранных студентов создаются комфортные условия адаптации в нашей стране и alma mater».

Руководство университета постоянно ищет эффективные инновационные формы обучения и наряду с подготовкой иностранных граждан по основным образовательным программам с 2003-го года было открыто отделение English-Medium с частичным преподаванием предметов на английском языке по специальности «Лечебное дело». С 2021-го года - отделение с частичным преподаванием на английском языке по специальности «Стоматология» и отделение с преподаванием предметов на французском языке по специальности «Фармация».

В СГМУ регулярно проводятся дни национальных культур и другие студенческие мероприятия, которые помогают иностранным обучающимся чувствовать себя как дома, также развита система тьюторского и кураторского движений. Тьюторы и кураторы помогают студентам в решении злободневных, социальных, бытовых и других проблем.

«Качество образования и наработанный практический опыт во время обучения в СГМУ помогает иностранным студентам вернуться на родину с солидным багажом знаний и профессиональных компетенций, - отмечает ректор СГМУ Андрей Еремин. - Все выпускники университета успешно подтверждают свои дипломы на национальных квалификационных экзаменах и работают в различных медицинских учреждениях своих родных стран, а также государств Европы, Ближнего Востока, Африки и Америки».

Показательный пример - Эуи Луи Бернар Дуа, гражданин Кот-д’Ивуар, успешно закончил СГМУ в 2014 году. ДалееЛуи Бернар продолжил обучение в ординатуре по специальностям «Кардиология» и «Сердечно-сосудистая хирургия». Вернувшись к себе на родину, Луи Бернар стал известным кардиохирургом и открыл свое частное кардиохирургическое отделение в Международной поликлинике Сент-Анн-Мари (PISAM), являющейся многопрофильной больницей и лидером частного сектора здравоохранения в Кот-д’Ивуаре.