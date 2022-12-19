Михаил Дегтярев: «Мы должны оперативно наладить нормальные условия жизни наши людей»

Глава региона подчеркнул, что правительство поможет пострадавшим от стихии в восстановительных работах. Фото: правительство Хабаровского края

Циклоны, один за другим, не перестают наводить беспорядки на территории Хабаровского края. Последнюю неделю регион страдает от обильных снегопадов и безжалостных ветров, что сильнее всех ощутили на себе Николаевский и Ульчский районы. В первом последствиями циклона стала потеря света в 22 социальных объектах, 75 многоэтажных домах и более чем тысяче частных домов, а крыши девяти школ и двух многоквартирных домов оказались повреждены от порывов ветра. Ситуация вынудила прибегнуть край к введению режима ЧС в районе. В Ульчском районе стихия послужила причиной отключения электроэнергии в 653 частных домах и 10 социально значимых объектах.

Держа на контроле возможное возникновение подобных проблем, службы края оперативно среагировали на приход циклона, и сегодня электроснабжение уже вернулось во все населенные пункты. Сильный снегопад, к тому же, дестабилизировал транспортное сообщение, о чем неоднократно сообщалось экстренными службами в течение последних дней. Но к утру понедельника удалось в полном объеме наладить автомобильное сообщение.

Губернатор отметил, что благодаря слаженной работе удалось обойтись без потерь.

- Тот факт, что жертв и ущерба здоровью не допущено, является хорошим результатом. Прошу муниципалитеты после подсчетов ущерба, нанесенного социальным учреждениям и многоквартирным домам, скорее приступить к восстановлению. Мы, со своей стороны, готовы оказать поддержку в восстановительных работах. Хочу поблагодарить энергетиков и работников коммунальной сферы за работу в этот сложный период, но расслабляться пока рано, - заявил Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Как заметил глава региона, уже в ближайшие дни край вновь ожидает пришествие еще одного циклона, которого стоит опасаться, прежде всего, жителям Ванинского и Советско-Гаванского районов, поэтому губернатор поручил местным руководителям быть начеку.

- Просьба главам и ведомствам Ванинского и Совгаванского районов подготовиться, а наши краевые структуры должны оказать всю необходимую поддержку местным администрациям. Мы обязаны оперативно ликвидировать все последствия, восстановить и наладить нормальные условия жизни наших людей. Для этого есть все ресурсы, средства и силы, - добавил губернатор.