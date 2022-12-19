Курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая 2022 Фото: REUTERS

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 19 декабря, поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая этого года, следует из данных торгов.

По состоянию на 11:04 по московскому времени, евро прибавлял 1,31%, поднявшись до 70,0025 рубля. Спустя шесть минут европейская валюта ускорила рост до 1,42% и стоила уже 70,08 рубля.

Что касается курса доллара, то он вырос на 1,88% – до 65,86 рубля.

Напомним, на прошлой неделе курс евро поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая 2022 года.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев спрогнозировал, как изменится курс валют до конца этого года. По его мнению, в декабре доллар может остановиться на курсе 66 рублей, а евро – примерно на 70 рублях. При этом Григорьев добавил, что если говорить о дальнейшем изменении курса, то следует посмотреть, как будет работать потолок цен на нефть.