В России за сутки госпитализировали 573 пациента с COVID-19 Фото: REUTERS

За минувшие сутки, к 19 декабря 2022 года, в России зафиксировано 6 341 случаев заражения коронавирусом, против 7 222 днем ранее. Число смертей от ковид достигло 50, против 51 от 18 декабря, соответственно. Об этом информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 21 722 415случаев заражения и 393 050 летальных исходов к 19 декабря соответственно.

Число выздоровлений выросло за сутки на 5 564 против 6 338 днем ранее, до 21 115 232.

Количество госпитализаций достигло 573 заболевших против 782 днем ранее, что говорит о снижении на 26,7%. Число госпитализаций уменьшилось в 48 регионах и увеличилось в 23, в 14 ситуация не изменилась.

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 5,5%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей снизилось на 1,7%.

Рост числа госпитализаций фиксируется в 33 регионах. Заболеваемость увеличилась в 39 регионах.

Напомним, в своей колонке "Апокалипсис тогда" историк и философ Эйнсли Хоторн рассказывает о медицинских открытиях, которые сделали наш мир лучше и здоровее. В одной из последних она предположила, чем может закончиться современная пандемия ковида. Который, к слову, вовсе не торопится пока уходить.

Сайт KP.RU писал о том, как уйдет ковид, и о трех возможных путях избавления от вируса.