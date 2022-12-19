Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика19 декабря 2022 8:45

Первые выплаты единого пособия для беременных и семей с детьми начнут поступать во второй половине января 2023 года

Заявление в бумажной форме можно будет подать с 9 января 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Татьяна Голикова

Татьяна Голикова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявление в бумажной форме на единое пособие для беременных и семей с детьми можно будет подать с 9 января 2023 года, в электронном виде данное заявление можно будет заполнить уже с 28 декабря 2022 года на портале Госуслуг. Такое заявление в понедельник, 18 декабря, сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, уточнив, что первые выплаты начнут поступать уже со второй половины января следующего года.

Голикова уточнила, что единое пособие предоставят по единому порядку во всех российских регионах семьям со среднедушевым доходом ниже 1 регионального прожиточного минимума. Размер выплат будет составлять 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в субъекте. В зависимости от финансового положения семьи данные выплаты в следующем году составят в среднем 7, 10,5 или 14 тысяч рублей.

«Первые выплаты семьям с детьми начнут поступать уже во второй половине января», - отметив вице-премьер РФ в ходе совещания с главой правительства РФ Михалом Мишустиным.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 19 декабря, Мишустин сообщил, что правительство утвердило порядок выплат единого социального пособия на детей и для беременных.