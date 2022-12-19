Правительство России направит до 50 миллиардов долларов на развитие игровой индустрии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России направит на развитие отечественной игровой индустрии 50 миллиардов долларов. На эти средства планируется в частности создать подконтрольного государству разработчика и издателя видеоигр.

По информации «Коммерсанта», до 2030 года власти страны намерены выпустить 25 видеоигр с бюджетом от 6,5 миллиарда рублей каждая и 40 менее дорогостоящих, которые должны будут составить конкуренцию популярным мировым проектам.

Уточняется, что эти цели заложены в новом федеральном проекте «Игровая индустрия будущего», который будет курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В его рамках планируется сформировать центр координации отрасли в лице АНО ЦЭ (займется разработкой нормативных актов и отраслевых стратегий), центр компетенций в лице университета «Иннополис» (будет готовить программы для подготовки специалистов и проводить исследования) и центр стратегического развития индустрии. Для функционирования последнего организуют новую структуру «Росгейм» в лице нескольких участников игрового рынка.

Проект предусматривает три сценария развития индустрии. Первый предполагает восстановление отрасли и выход России в топ-20 стран-разработчиков игр – он потребует вложения 7 миллиардов долларов. Подробности второго сценария не раскрываются, за исключением планируемого финансирования – 20 миллиардов долларов.

Наконец «лидерский» сценарий предполагает создание игровых студий, способных конкурировать с мировыми лидерами индустрии и возможность использования российских видеоигр за рубежом в качестве «инструмента мягкой силы». На его реализацию потребуется 50 миллиардов долларов.

Как писал сайт KP.RU, в России готовится законопроект об обязательной маркировке видеоигр по возрасту, а также о запрете продажи тех игр, которые содержат запрещенную для распространения информацию.