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НовостиОбщество19 декабря 2022 8:47

Правительство России направит до 50 миллиардов долларов на развитие игровой индустрии

«Ъ»: Правительство РФ направит до 50 миллиардов долларов на развитие игровой индустрии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство России направит до 50 миллиардов долларов на развитие игровой индустрии

Правительство России направит до 50 миллиардов долларов на развитие игровой индустрии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России направит на развитие отечественной игровой индустрии 50 миллиардов долларов. На эти средства планируется в частности создать подконтрольного государству разработчика и издателя видеоигр.

По информации «Коммерсанта», до 2030 года власти страны намерены выпустить 25 видеоигр с бюджетом от 6,5 миллиарда рублей каждая и 40 менее дорогостоящих, которые должны будут составить конкуренцию популярным мировым проектам.

Уточняется, что эти цели заложены в новом федеральном проекте «Игровая индустрия будущего», который будет курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В его рамках планируется сформировать центр координации отрасли в лице АНО ЦЭ (займется разработкой нормативных актов и отраслевых стратегий), центр компетенций в лице университета «Иннополис» (будет готовить программы для подготовки специалистов и проводить исследования) и центр стратегического развития индустрии. Для функционирования последнего организуют новую структуру «Росгейм» в лице нескольких участников игрового рынка.

Проект предусматривает три сценария развития индустрии. Первый предполагает восстановление отрасли и выход России в топ-20 стран-разработчиков игр – он потребует вложения 7 миллиардов долларов. Подробности второго сценария не раскрываются, за исключением планируемого финансирования – 20 миллиардов долларов.

Наконец «лидерский» сценарий предполагает создание игровых студий, способных конкурировать с мировыми лидерами индустрии и возможность использования российских видеоигр за рубежом в качестве «инструмента мягкой силы». На его реализацию потребуется 50 миллиардов долларов.

Как писал сайт KP.RU, в России готовится законопроект об обязательной маркировке видеоигр по возрасту, а также о запрете продажи тех игр, которые содержат запрещенную для распространения информацию.