Global Times: создание "Китайского дома" в Госдепе США говорит о желании Вашингтона усилить конкуренцию с Пекином

"Китайский дом" не создан для урегулирования споров Китая и США, полагают в КНР Фото: REUTERS

Госдепартамент учредил отделение по Китаю, известное как "Китайский дом", который несет ответственность за координацию политики США в отношении КНР. Создание такого органа свидетельствует о стремлении Штатов усилить конкуренцию с Пекином. Об этом пишет китайская газета Global Times. По мнению журналистов, администрация США никаких эффективных мер для урегулирования разногласий с КНР не применяет.

"Создание "Китайского дома" свидетельствует, что политика США в отношении Китая направлена на конкуренцию, и такая конкуренция становится все более жесткой", - говорится в статье.

Как сказал заместитель главы Центра американских исследований университета Фудань Синь Цян, слова которого приводит Global Times, новое подразделение Госдепартамента было создано потому, что США считают Китай своим "самым большим геополитическим вызовом" и стратегическим конкурентом.

"Чиновники США заявили, что хотели бы управлять конкуренцией с Китаем, но действительно ли они этого хотят? США призывают Китай разрешить споры, но, с другой стороны, продолжают совершать провокации по отношению к фундаментальным и ключевым интересам КНР", - подчеркнул профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун.

По его мнению, цель аппарата лежит не в урегулировании споров США и Китая, а в создании эффективной системы для правительства Штатов по ведению жесткой конкуренции с Пекином.

Напомним, глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны избегать повторения ошибок, допущенных ими в отношениях с Россией, чтобы ограничить зависимость от Китая.Он подчеркнул, что в НАТО "видели эту проблему с Россией, это не просто коммерческое решение, это связано с нашей безопасностью. Зависимость ресурсов от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с Китаем", - подчеркнул Столтенберг.