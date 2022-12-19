В столице ЦАР сгорел комплекс зданий представительства ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комплекс зданий представительства Европейского союза сгорел в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) городе Банги в ночь на понедельник, 19 декабря. Об этом сообщил посол Евросоюза в ЦАР Дуглас Дариус Карпентер.

«Здания делегации ЕС в Банги в ночь на понедельник были охвачены пожаром. Никто не пострадал. Мы заранее благодарим наших партнеров за их терпение в период реорганизации нашей службы», - написал дипломат в Twitter.

Напомним, на прошлой неделе, утром в пятницу, 16 декабря, произошло покушение на главу «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, когда он вскрыл посылку. Позже появилось сообщение, что посылка была направлена из Того. В российском посольстве в ЦАР сообщили о госпитализации дипломата, отметив, что его состояние оценивается как тяжелое, однако стабильное, поэтому его жизни ничего не угрожает. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявил, что ранее Сытый уже получал угрозы, а позже появилась информация, что на месте покушения нашли записку с угрозой.