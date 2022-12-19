Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире19 декабря 2022 9:02

В столице ЦАР сгорел комплекс зданий представительства ЕС

Посол Евросоюза сообщил, что здания "были охвачены огнем" в ночь на 19 декабря 2022 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В столице ЦАР сгорел комплекс зданий представительства ЕС

В столице ЦАР сгорел комплекс зданий представительства ЕС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комплекс зданий представительства Европейского союза сгорел в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) городе Банги в ночь на понедельник, 19 декабря. Об этом сообщил посол Евросоюза в ЦАР Дуглас Дариус Карпентер.

«Здания делегации ЕС в Банги в ночь на понедельник были охвачены пожаром. Никто не пострадал. Мы заранее благодарим наших партнеров за их терпение в период реорганизации нашей службы», - написал дипломат в Twitter.

Напомним, на прошлой неделе, утром в пятницу, 16 декабря, произошло покушение на главу «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, когда он вскрыл посылку. Позже появилось сообщение, что посылка была направлена из Того. В российском посольстве в ЦАР сообщили о госпитализации дипломата, отметив, что его состояние оценивается как тяжелое, однако стабильное, поэтому его жизни ничего не угрожает. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявил, что ранее Сытый уже получал угрозы, а позже появилась информация, что на месте покушения нашли записку с угрозой.