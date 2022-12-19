Володин призвал не разделять военнослужащих, погибших на спецоперации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российских военнослужащих нельзя разделять, если речь идет о памяти погибших в ходе спецоперации героев, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Таким образом спикер Госдумы прокомментировал обращение бизнесмена Евгения Пригожина, который сообщил об отказе администрации Санкт-Петербурга в захоронении бойца «Группы Вагнер» на Аллее Славы Белоостровского кладбища, и попросил Володина помочь решить этот вопрос.

«На фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие, и их нельзя разделять, когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину», – заявил журналистам председатель нижней палаты парламента,

По мнению Володина, положения закона, касающиеся участников спецоперации на Украине, должны распространяться на всех военнослужащих. Как отметил спикер Госдумы, «если человек погиб, защищая свою страну и ее граждан, то органы власти должны сделать все, чтобы увековечить его память и поддержать семью». Комитет Госдумы по обороне подготовит соответствующее предложение для внесения изменений в законодательство, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, Министерство просвещения России включит подвиги героев специальной военной операции на Украине в учебники истории. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, новые единые программы по истории направлены в Министерство юстиции России.