TAC: Запад уже не может скрывать правду о потерях украинских войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон и страны Европейского союзе уже не в состоянии скрывать количество настоящих потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил-младший в колонке для The American Conservative.

«Ведущие СМИ и администрация Байдена до тошноты твердят, что Украина побеждает Россию. Но факты на самом поле боя не соответствуют этой версии, и в Вашингтоне об этом знают», - сказано в его статье.

Как отмечается, в Пентагоне и министерствах обороны европейских стран на данный момент уже понимают, что их «циничная политика», которая ведется в отношении Киева, «не смогла вытеснить» Москву из Украины. В статье говорится о том, что именно украинские войска терпят значительные потери от провала такой внешней политики США и ЕС.

«Их нация разрушена ради глобалистской американской империи», - заявляет автор статьи.

В материале также обращают внимание на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что погибли 100 тысяч украинских военных. По словам автора материала, на сегодняшний день кампания западных стран по сокрытию настоящих потерь начинает давать трещины, а многие СМИ стали гораздо чаше писать об истощение запасов США и стран Европы для поставок Украине.

Напомним, накануне Boulevard Voltaire писало том, что руководство НАТО раскрыло участие сил Североатлантического альянса в украинском конфликте.