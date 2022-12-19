Россия приняла более 5 млн беженцев с территории Украины и Донбасса после февраля 2022 года

В общей сложности беженцам выплачено 12,1 млрд рублей, уточнили в силовых структурах Фото: REUTERS

После 24 февраля 2022 года Россия приняла более 5 млн беженцев из Украины и Донбасса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

"По последним данным, на территорию РФ с февраля прибыло более 5 млн беженцев, включая свыше 721 тыс. детей", - сказал собеседник агентства.

В пунктах временного размещения поселилось лишь 42 тыс. человек, в том числе 12 тыс. детей. Остальные беженцы живут у родственников или отправились в другие страны.

Вместе с тем власти РФ распорядились оказывать материальную поддержку беженцам в виде единовременной выплаты в 10 тыс. рублей на человека. В общей сложности выплачено 12,1 млрд рублей.

Напомним, Россия выделила в качестве материальной помощи свыше 11 миллиардов рублей беженцам, которые прибыли в страну с территории Донбасса и Украины. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении российского правительства направить 10,5 миллиардов рублей на социальные выплаты для беженцев, прибывших в страну из Украины, а также Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).