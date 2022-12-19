Житель Северодонецка пытался доставить в Луганск елочные игрушки с призывом убивать русских Фото: соцсети

Житель Северодонецка попытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывом убивать русских, рассказал представитель спецслужб.

Как передает РИА Новости, в ходе проверки транспорта, въезжающего в Луганск, один из водителей «проявил признаки испуга», что вызвало у силовиков подозрение. При осмотре автомобиля был обнаружен пакет с елочными игрушками, на которых были нанесены надписи с призывами убивать русских.

По словам представителя спецслужб, житель Северодонецка планировал развесить эти игрушки на елке около одного из учебных заведений Луганска с целью провокации. Задание он получил от Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) Украины. Таким образом в Киеве пытались создать видимость проукраинских настроений в Луганске, объянисл собеседник агентства.

Как писал сайт KP.RU, ранее бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский публично заявил о желании киевского режима «убивать как можно больше русских».