Берегите нервы. И иммунитет крепче будет

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В нашей сегодняшней жизни так много острых негативных моментов, которые вызывают стрессовое состояние, с которым не так-то просто справиться. Да и обычные, казалось бы, бытовые проблемы, «острые углы», - все это так или иначе создает нервный фон жизни, вызывают повышенную тревожность. Например:

1. Повышенные нагрузки на работе, дедлайны в конце года.

2. Дети мотают нервы неуспеваемостью и непослушанием.

3. Негатив в новостях и соцсетях — информационный стресс.

4. Ссоры с близкими людьми или неудачи в личной жизни.

5. Неуверенность в завтрашнем дне, чувство незащищенности, уязвимости.

Если хотя бы некоторые факторы присутствуют, скорее всего, вы много нервничаете, из-за чего неизбежно нарушается сон, снижается работоспособность. Из-за этого страдает иммунитет, ведь гормоны стресса негативно действуют на все клетки организма, особенно если есть какое-то хроническое заболевание. Ситуацию помогает взять под контроль новый российский витаминный комплекс с уникальным составом на основе дезоксирибонуклеиновой кислоты.

В комплексе «Эмотоцин» содержится дезоксирибонуклеат натрия в сочетании с витаминами группы В, которые одновременно успокаивающе воздействуют на нервную систему и поддерживают иммунитет. Таблетки следует держать под языком до полного растворения, а это значит, что действовать они начинают быстро и не наносят вреда желудку и кишечнику.

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