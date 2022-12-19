Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц стал победителем Международной премии за лучший репортаж

Победу военкору "Комсомольской правды" принес материал "Бои под Киевом: Гостомельские богатыри" Фото: Александр КОЦ

Телеканал RT вручил премию имени Халеда аль-Хатыба - 2022 военному корреспонденту "Комсомольской правды" Александру Коцу за работу в зоне спецоперации над репортажем "Бои под Киевом: Гостомельские богатыри". Коц стал победителем в номинации "Лучшая работа из зоны конфликта (текст)". Об этом информирует телеканал RT.

"В категории "Лучшая работа из зоны конфликта (текст)" победил Александр Коц, "Бои под Киевом: Гостомельские богатыри", газета "Комсомольская правда" (Россия)", - говорится в сообщении.

Коц работал на позиции с десантниками, которые в первый день СВО высадились на аэродроме в Киевской области и в течение месяца держали оборону под обстрелами.

"24 числа мы загрузились в вертолеты, на подходе по нам работали ПЗРК, крупнокалиберные пулеметы, - вспоминает один из офицеров. – Но перед нами шли боевые вертолеты, поэтому высадка прошла нормально. После захвата аэродрома сразу начался артобстрел из минометов, а к ночи пошли в наступление пехотные подразделения. Плюс их авиация – вертолеты, самолеты. Обстрел не прекращался. Но у нас все нормально было спланировано, все атаки были отражены", - пишет Коц о дне высадки в Киевской области.

Военкор "Комсомольской правды" в подробностях рассказал о первых днях спецоперации на передовой в материале "Бои под Киевом: Гостомельские богатыри". За окном просвистывает указатель "Гостомель". Стремительно проносимся вдоль знакомого по Донбассу "пейзажа", делится Коц.

Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами.