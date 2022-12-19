Тюменская область, Москва и СИБУР будут сотрудничать в развитии туризма

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области туризма и культуры между Тюменской областью, правительством Москвы и СИБУР подписали глава региона Александр Моор, мэр российской столицы Сергей Собянин и генеральный директор компании Михаил Карисалов. Торжественная церемония подписания документа состоялась в рамках Дней Тюменской области, которые проходят в московском парке «Зарядье».

Интерес россиян к внутреннему туризму растет, поэтому увеличивается и конкуренция за туриста, прокомментировал Александр Моор.

«Мы понимаем, что основными туристами являются жители центральных регионов России и нашей столицы. Поэтому уже много лет сотрудничаем с комитетом по туризму правительства Москвы, создавая интересные туристические продукты и для москвичей, в том числе для детей и молодежи. Показываем исторические памятники Тюмени и Тобольска. Делаем акцент на развитии древней столицы Сибири, тем более что за последние годы Тобольск серьезно преобразился, там создана необходимая туристическая инфраструктура», – отметил губернатор.

Программы по улучшению городской среды, развитию инфраструктуры и восстановлению исторических памятников в Тобольске правительство Тюменской области реализует вместе со стратегическим партнером региона – компанией «СИБУР», добавил Александр Моор. Большие перспективы роста туристического потока создает построенный компанией в Тобольске аэропорт Ремезов. Современная воздушная гавань напрямую связывает древнюю столицу Сибири с Москвой, Санкт-Петербургом и еще семью крупными городами России.

«Тюменская область – важный партнер Москвы во многих сферах, включая туризм. Увеличению взаимного турпотока будет способствовать сегодняшнее соглашение, открывающее новые возможности для развития событийного, познавательного, образовательного, делового и других форматов туризма», – отметил Сергей Собянин.

Особое внимание в соглашении уделяется детскому и семейному туризму. Для этого создаются специальные программы и в Москве, и в Тобольске.

Компания «СИБУР» рада быть надежным партнером Тюменской области в том числе и в развитии туризма, заявил Михаил Карисалов.

«Тобольск – великолепный город, мы обязаны его развивать. Партнерство с Москвой создает новые стимулы, – сказал он. - На базе «ЗапСибНефтехима» и СИБУРИНТЕХа мы развиваем промышленный туризм, знакомим гостей с высокотехнологичным предприятием, экологическими тропами, актуальными рабочими профессиями, мастерскими повышения квалификации в инженерных направлениях. Реализованный в этом году проект «Город открытий» позволяет вовлечь московскую молодежь в изучение как истории Сибири, таки и ее современности».

Отметим, что сотрудничество Тюменской области и Москвы в сфере развития туризма уже дает результаты: взаимный турпоток приближается к показателям допандемийного уровня.