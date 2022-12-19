Роскосмос установил возможное место повреждения на корабле «Союз МС-22» Фото: Telegram-канал Роскосмоса

Возможное место повреждения на космическом корабле «Союз МС-22» установлено, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Сегодня был проведен осмотр внешней поверхности корабля «Союз МС-22». По визуальным материалам, поступившим на Землю, было обнаружено возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля», – говорится в Telegram-канале госкорпорации.

В настоящее время специалисты продолжают анализировать поступившие данные. Температура на борту корабля снизилась, но остается в пределах нормы, отмечается в сообщении.

Напомним, в результате утечки из системы охлаждения температура на борту пилотируемого корабля «Союз МС-22» стала увеличиваться, в результате чего установилась 30-градусная жара. Температуру планировалось снижать за счет изменения системы вентиляции. Авария произошла в системе терморегулирования корабля, которая призвана поддерживать правильную температуру и влажность.

Сайт KP.RU разбирался, есть ли угроза для жизни космонавтов из-за аварии на «Союзе МС-22».