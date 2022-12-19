Дети-сироты со всей России поздравили участников спецоперации с Новым годом

В акциях Содружества "Дети всей страны" приняли участие более 20 тыс. воспитанников детских домов

"Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны" (СВДД) совместно с Российским движением детей и молодежи организовали акцию "Добрые письма". В ней приняли участия более 20 тыс. воспитанников детских домов. Благодаря акции дети-сироты смогли отправить участникам спецоперации письма и гуманитарные посылки.

"Принимая участие в акции #МЫВМЕСТЕ, ребята искренне переживают за наших бойцов, пишут им трогательные послания и стараются помочь им по мере своих сил. Очень важно поддерживать в детях этот порыв, чтобы в будущем воспитать их достойными членами общества, неравнодушными к судьбе Отечества", - заявила председатель координационного совета регионального отделения СВДД в Красноярском крае Светлана Пакулева.

Она рассказала, что воспитанники детских домов не только отправляют письма, открытки, аппликации и поделки, но и своими силами формируют посылки в зону СВО с гуманитарной помощью, тёплыми вещами, предметами первой необходимости, медикаментами и средствами гигиены.

В акциях Содружества "Дети всей страны" приняли участие более 20 тыс. воспитанников детских домов

Помимо этого дети-сироты, ребята из замещающих семей, выпускники организаций для детей-сирот и волонтёры общественных организаций становятся участниками целого комплекса и предновогодних мероприятий, направленных на просвещение, творческую реализацию, социальную интеграцию, взаимодействие поколений и вовлечение в добровольческую деятельность. Речь идет о совместной предпраздничной акции с Минпросвещения России "Согревая сердца".

"Со всех уголков России дети посылают письма, в которых пишут тёплые пожелания и искренние слова поддержки участникам специальной военной операции", - поделились в организации и рассказали, что ребята готовят поделки и новогодние открытки, записывают творческие видеопоздравления и организовывают концерты для военнослужащих в медицинских учреждениях Минобороны и пожилых людей в социальных учреждениях.

В акциях Содружества "Дети всей страны" приняли участие более 20 тыс. воспитанников детских домов

Сотрудники Содружества убеждены, что у волонтерства есть ценное преимущество: ребёнок расширяет круг общения и попробует себя в разных отраслях — в будущем такой опыт может пригодиться при выборе профессии.

Напомним, участники Пленарного заседания "Мир детства=мир будущего" на первом Съезда Российского Движения детей и молодежи определили и утвердили ценности, миссию и основные направления работы нового движения. А уже 20 декабря 2022 года движение выберет свое официальное название путем подсчета голосов со всей России.