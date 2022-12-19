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НовостиВ мире19 декабря 2022 10:46

Глава МИД Турции заявил, что Анкара чтит память убитого российского посла Андрея Карлова

Министр отметил, что его убийство было нацелено на подрыв турецко-российских отношений
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава МИД Турции заявил, что Анкара чтит память убитого российского посла Андрея Карлова

Глава МИД Турции заявил, что Анкара чтит память убитого российского посла Андрея Карлова

Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара чтит память убитого российского посла Андрея Карлова в 2016 году, отметив, что его убийство было нацелено на подрыв турецко-российских отношений.

Напомним, Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершил сотрудник правоохранительных органов Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован силами безопасности.

«Мы с большим уважением чтим память посла Андрея Карлова, трагически погибшего при исполнении своего профессионального долга в результате вооруженного нападения», - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства Sputnik Турция.

Чавушоглу также отметил слаженную работу ведомств России и Турции, что позволило сорвать преступные планы и нейтрализовать все ловушки. «Виновные в нападении были привлечены к ответственности перед судом и приговорены к справедливому наказанию», - добавил он.