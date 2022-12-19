Глава МИД Турции заявил, что Анкара чтит память убитого российского посла Андрея Карлова Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара чтит память убитого российского посла Андрея Карлова в 2016 году, отметив, что его убийство было нацелено на подрыв турецко-российских отношений.

Напомним, Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершил сотрудник правоохранительных органов Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован силами безопасности.

«Мы с большим уважением чтим память посла Андрея Карлова, трагически погибшего при исполнении своего профессионального долга в результате вооруженного нападения», - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства Sputnik Турция.

Чавушоглу также отметил слаженную работу ведомств России и Турции, что позволило сорвать преступные планы и нейтрализовать все ловушки. «Виновные в нападении были привлечены к ответственности перед судом и приговорены к справедливому наказанию», - добавил он.