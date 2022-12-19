Российские войска сбили четыре американские ракеты HARM над Белгородской областью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 19 декабря 2022 года, сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России сбили над Белгородской областью четыре противорадиолокационные ракеты HARM американского производства.

«В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM», - заявил в ходе брифинге официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Напомним, в конце ноября этого года появилось сообщение о том, что американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ), сбилась с курса и попала в многоквартирный дом в Краматорске. Как писал New York Times (NYT), инцидент произошел еще 26 сентября текущего года примерно в 18 часов по местному времени. Жертвами стали три мирных жителя, о чем рассказала жительница Краматорска.