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НовостиПолитика19 декабря 2022 10:59

Российские войска сбили четыре американские ракеты HARM над Белгородской областью

Сбиты противорадиолокационные ракеты
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска сбили четыре американские ракеты HARM над Белгородской областью

Российские войска сбили четыре американские ракеты HARM над Белгородской областью

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 19 декабря 2022 года, сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России сбили над Белгородской областью четыре противорадиолокационные ракеты HARM американского производства.

«В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM», - заявил в ходе брифинге официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Напомним, в конце ноября этого года появилось сообщение о том, что американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ), сбилась с курса и попала в многоквартирный дом в Краматорске. Как писал New York Times (NYT), инцидент произошел еще 26 сентября текущего года примерно в 18 часов по местному времени. Жертвами стали три мирных жителя, о чем рассказала жительница Краматорска.