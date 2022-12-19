Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и одиноких мужчин.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане России, состоящие в браке, и одинокие гражданки РФ, которые не могут самостоятельно выносить и родить ребенка по медицинским показаниям.

Напомним, на прошлой неделе депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях проект закона о запрете суррогатного материнства в России для иностранных граждан. Позже документ одобрил и Совет Федерации.

Как писал сайт KP.RU, правительство России в мае 2022 дало положительный отзыв на законопроект, предусматривающий запрет на услуги суррогатного материнства для иностранцев либо лиц без гражданства. При этом кабмин предложил дополнить проект нормой, позволяющей получать соответствующие услуги гражданам других стран, которые находятся в браке с россиянами.