Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста Бигаева по делу о вымогательстве у главы Ростеха

Мосгорсуд постановил оставить под стражей журналиста Бигаева до конца декабря 2022 года Фото: REUTERS

Мосгорсуд продлил пребывание под стражей журналиста Тамерлана Бигаева, которого обвиняют в вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Московский городской суд оставил в силе постановление Тверского районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей до 24 декабря журналисту светской хроники и администратору Telegram-канала "Тушите свет" Тамерлану Бигаеву без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказала представитель суда.

Напомним, 7 ноября журналист Тамерлан Бигаев стал новым фигурантом в рамках уголовного дела о вымогательстве у гендиректора Ростеха Чемезова имущества в особо крупных размерах. До 2017 года Тамерлан Бигаев работал на портале Life.ru, освещая там жизнь звезд шоу-бизнеса. В настоящее время он является администратором канала "Тушите свет".

Ранее по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" 11 млн рублей были арестованы коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов, а также бывший главный редактор журнала "Татлер" Ариана Романовская.

Согласно ежегодному обзору насилия и злоупотреблений в отношении журналистов, публикуемому организацией "Репортеры без границ" (RSF), в настоящее время во всем мире задержано рекордное количество журналистов — 533.

В обзоре также рассматриваются некоторые из самых громких дел года, в том числе дело российского журналиста Ивана Сафронова, который был приговорен к 22 годам лишения свободы за разглашение "государственной тайны". Отмечается, что это был самый длинный приговор, зафиксированный RSF в 2022 году.