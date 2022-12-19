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НовостиОбщество19 декабря 2022 11:18

Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста Бигаева по делу о вымогательстве у главы Ростеха

Мосгорсуд постановил оставить под стражей журналиста Бигаева до конца декабря 2022 года
Владимир РОМАНЕНКО
Мосгорсуд постановил оставить под стражей журналиста Бигаева до конца декабря 2022 года

Мосгорсуд постановил оставить под стражей журналиста Бигаева до конца декабря 2022 года

Фото: REUTERS

Мосгорсуд продлил пребывание под стражей журналиста Тамерлана Бигаева, которого обвиняют в вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Московский городской суд оставил в силе постановление Тверского районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей до 24 декабря журналисту светской хроники и администратору Telegram-канала "Тушите свет" Тамерлану Бигаеву без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказала представитель суда.

Напомним, 7 ноября журналист Тамерлан Бигаев стал новым фигурантом в рамках уголовного дела о вымогательстве у гендиректора Ростеха Чемезова имущества в особо крупных размерах. До 2017 года Тамерлан Бигаев работал на портале Life.ru, освещая там жизнь звезд шоу-бизнеса. В настоящее время он является администратором канала "Тушите свет".

Ранее по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" 11 млн рублей были арестованы коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов, а также бывший главный редактор журнала "Татлер" Ариана Романовская.

Согласно ежегодному обзору насилия и злоупотреблений в отношении журналистов, публикуемому организацией "Репортеры без границ" (RSF), в настоящее время во всем мире задержано рекордное количество журналистов — 533.

В обзоре также рассматриваются некоторые из самых громких дел года, в том числе дело российского журналиста Ивана Сафронова, который был приговорен к 22 годам лишения свободы за разглашение "государственной тайны". Отмечается, что это был самый длинный приговор, зафиксированный RSF в 2022 году.