В МИД России заявили, что политика США ставит Москву и Вашингтон на грань прямого конфликта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что политика Соединенных Штатов ставит Москву и Вашингтон на грань прямого столкновения, поэтому Россия призывает не раскручивать спираль эскалации

Таким образом дипломат прокомментировала заявления пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса, которая ранее сказала о попытках Вашингтона выстроить более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, обвинив Россию в том, что они стали «более нестабильными и непредсказуемыми"».

Захаровой заявила, Вашингтон представил «ложную конструкцию, которая легко исправляется, если поменять местами США и Россию». «Именно стремление США сохранить во что бы то ни стало американскую гегемонию … а также высокомерное нежелание вести серьезный диалог о гарантиях безопасности, привели к закономерному результату», - заявила она.

По ее словам, США начали втягиваться в новый конфликт после фиаско в Афганистане, и теперь не только поддерживают украинский режим, в том числе и вооружением, «но и увеличивая свое военное присутствие "на земле"».

«Это опасная и недальновидная политика, которая ставит США и Россию на грань прямого столкновения», - отметила представитель МИД РФ, заявив, что российская сторона призывает администрацию американского президента «трезво оценить ситуацию и не раскручивать спираль опасной эскалации».

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