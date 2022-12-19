Роспотребнадзор не планирует вводить систему QR-кодов из-за гриппа Фото: Архив "КП"

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей на планирует вводить систему QR-кодов в связи с ситуацией с распространением гриппа, сообщает пресс-служба ведомства.

«В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ. Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», – сказано в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Напомним, ранее в сети стали появляться все больше слухов, что новый штамм гриппа, который сейчас гуляет по России, буквально «стирает» иммунитет. «Обнуление» якобы происходит настолько кардинально, что даже от ветрянки организм уже не в состоянии защититься. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» назвала курсирующий штамм гриппа самым опасным из существующих. При это ничего такого, чтобы меняло сознание и иммунитет, в нем нет, отметила она.