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НовостиОбщество19 декабря 2022 11:32

Роспотребнадзор не планирует вводить систему QR-кодов из-за гриппа

Текущая эпидситуация не требует ограничительных мер на федеральном уровне, объяснили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Роспотребнадзор не планирует вводить систему QR-кодов из-за гриппа

Роспотребнадзор не планирует вводить систему QR-кодов из-за гриппа

Фото: Архив "КП"

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей на планирует вводить систему QR-кодов в связи с ситуацией с распространением гриппа, сообщает пресс-служба ведомства.

«В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ. Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», – сказано в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Напомним, ранее в сети стали появляться все больше слухов, что новый штамм гриппа, который сейчас гуляет по России, буквально «стирает» иммунитет. «Обнуление» якобы происходит настолько кардинально, что даже от ветрянки организм уже не в состоянии защититься. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» назвала курсирующий штамм гриппа самым опасным из существующих. При это ничего такого, чтобы меняло сознание и иммунитет, в нем нет, отметила она.