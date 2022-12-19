Захарова назвала провокационными планы Греции по передаче Украине С-300 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационными планы Греции по передаче Украине зенитно-ракетных комплексов С-300.

"Планы Греции по передаче Украине С-300 провокационные", - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что "вся направленная военная техника будет уничтожена ВС РФ".

Как писал сайт KP.RU, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что грузы с вооружением для Украины, которые могут быть поставлены из Европы, станут законной целью для российский военных, "... мы проводим операцию, цель которой искоренить любую угрозу в отношении РФ".

Кроме того, министр Лавров также говорил, что передача советского зенитного ракетного комплекса С-300 из других стран на Украину невозможна. При этом Москва будет считать это незаконным, поэтому российская сторона не допустит этого.

Ранее Мария Захарова отмечала, что поставки США вооружений на Украину могут иметь опасные последствия, назвав это дестабилизирующим фактором.

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