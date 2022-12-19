Минобороны Белоруссии завершило внезапную проверку боевой готовности войск Фото: Telegram-канал Минобороны Белоруссии

В Белоруссии завершилась внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил, сообщает Министерство обороны республики.

«В Вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые под руководством государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича по поручению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Белоруссия начала внезапную проверку боевой готовности своих войск. Вооруженные силы страны должны были в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону и навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

Кроме того, в рамках мероприятий планировалось передвижение военной техники и личного состава. Движение транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности из-за маневров временно ограничили.

Напомним, ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Основу региональной группировки сил составили белорусские подразделения.

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