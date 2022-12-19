Шойгу прибыл в Минск на переговоры Путина и Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества и помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.

«В Минск прибыл министр обороны России генерал армии Шойгу», – написал он в своем Twitter.

Напомним, Путин и Лукашенко обсудят основные моменты торгово-экономического сотрудничества, интеграционной проблематики, а также региональные и международные проблемы, которые «в обилии процветают» вокруг РФ и Белоруссии. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 декабря 2022.

В пресс-службе президент Белоруссии сообщали, что сотрудничество в энергетической сфере станет важной темой переговоров двух лидероы. Помимо этого, они также уделят особое внимание вопросам безопасности.

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