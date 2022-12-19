В Кремле опровергли заявления, что Путин едет в Минск для решения вопроса об участии Белоруссии в спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что президент России Владимир Путин едет в Минск якобы решать вопрос об участии Белоруссии в специальной военной операции на Украине, назвав подобные публикации глупыми и безосновательными.

Отвечая на вопрос, как относиться к публикациям, где указана подобная причина переговоров, представитель Кремля ответил: «Как к абсолютно глупым измышлениям, безосновательным измышлениям».

Песков отметил, что новые цели и задачи союзной группировки России и Белоруссии обсуждаются главами государств в текущем режиме. По его слова, в ходе переговоров, которые состоятся сегодня, 19 декабря, российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут поговорить по военным вопросам, учитывая турбулентность.

Напомним, ранее Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсудят «процветающие проблемы» вокруг России и Белоруссии, назвав торгово-экономическое сотрудничество и интеграционную проблематику основными темами встречи.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится ход спецоперации с наступлением нового года