«Ростех» заявил о значительном увеличении производства боеприпасов для «Искандеров» Фото: кадр из видео

Госкорпорация «Ростех» в разы нарастила производство пусковых установок и боеприпасов к оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) «Искандер», заявил первый заместитель генерального директора корпорации Владимир Артяков.

«Он достаточно эффективен и работает очень слаженно и очень точно, надежно. Здесь мы должны отметить, что производство пусковых установок и боеприпасов увеличиваем в разы», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Артяков, комплексы «Искандер» доказали свою эффективность в уничтожении инфраструктуры противника.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы расчетов ОТРК «Искандер», которые наносят удары по объектам ВСУ, расположенным в зоне проведения спецоперации на Украине.

Как писал сайт KP.RU, ракетные дивизионы ВС России несут круглосуточное боевое дежурство и поражают цели с хирургической точностью.

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