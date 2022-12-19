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НовостиПолитика19 декабря 2022 12:03

Песков заявил, что Россия не принуждает Белоруссию к интеграции

Белоруссия является союзником и партнером номер один для России, отметил пресс-секретарь российского лидера
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков заявил, что Россия не принуждает Белоруссию к интеграции

Песков заявил, что Россия не принуждает Белоруссию к интеграции

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти России не принуждают Белоруссию к интеграции, поскольку видит в ней главного союзника, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Белоруссия является союзником и партнером номер один для России. Никто никого не заставляет, все делают такие шаги, которые наилучшим образом соответствуют интересам нашего союзного государства», – сказал он в беседе с журналистами.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, именно с Белоруссией у Москвы наиболее продвинутый режим интеграции.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объяснил, какими будут дальнейшие шаги по строительству Союзного государства. Интеграционную тему в рамках Союзного государства российский лидер обсуждал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на переговорах в Сочи.

Как писал сайт KP.RU, ранее Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске в понедельник, 19 декабря, «процветающие проблемы» вокруг России и Белоруссии, назвав торгово-экономическое сотрудничество и интеграционную проблематику основными темами встречи.