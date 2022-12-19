Путин подписал указ об отмене запрета на ряд сделок со страховщиками из недружественных стран

Запрет о заключении сделок с иностранными страховщиками продлен до 31 декабря 2023 года за исключением сделок по зерну Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене запрета на сделки со страховщиками из недружественных стран. Новое постановление затрагивает сделки по экспорту российского продовольствия и удобрений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Норма была принята в законе о продлении ряда контрсанкционных норм на 2023 год. Новая поправка, предполагается, обеспечит страхование в ходе реализации зерновых договоренностей РФ и ООН.

Уточняется, что до 31 декабря 2023 года продлен установленный в марте 2022 года запрет российским страховщикам заключать сделки с иностранными представителями сферы страхования из недружественных государств, но "за исключением сделок, связанных с экспортом продовольствия и минеральных удобрений".

Напомним, губернаторы трех крупнейших зерновых регионов России направили президенту России Владимиру Путину письмо с предложением ограничить присутствие иностранных компаний в экспорте российского зерна. По информации глав субъектов, зарубежные компании вывозят аграрную продукцию по "теневым звеньям цепи" и сокращают процент потенциальной прибыли от вывоза.